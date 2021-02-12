Хмельницкая улетала на съемки в новом проекте Netflix

Актриса Алена Хмельницкая на своей странице в Instagram рассказала, что улетает в Мадрид на съемки нового проекта Netflix. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

Отмечается, что Хмельницкую пригласили на съемки научно-фантастического сериала «In from the cold» год назад. Из-за коронавируса работу пришлось отложить. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации съемки возобновились.

«Ну что, мы полетели! Попытка номер два! <…> Итак: работа, Netflix, Мадрид — новая глава моей истории», — поделилась артистка.