11 марта 2024, 12:47
Хлопающая собака Месси покорила зрителей «Оскара»
Пес Месси из фильма «Анатомия падения» похлопал Дауни-младшему на «Оскаре»
Пес Месси, который сыграл в фильме «Анатомия падения», посетил 96-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» и удивил зрителей своим необычным поведением. Об этом сообщило издание The Sun.
Когда актера Роберта Дауни-младшего назвали победителем в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», лапы животного сложились так, словно оно захлопал вместе с аудиторией. Этот момент попал на кадры трансляции.
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Аплодирующую собаку заметили фотографы и видеооператоры шоу и постарались запечатлеть это в кадр. Некоторые зрители предположили, что лапы пса Месси кто-то держит так, чтобы казалось, что он соединил их в аплодисменты.
Лента «Оппенгеймер» также получила «Оскар» как лучший фильм. Всего картина собрала семь статуэток.
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