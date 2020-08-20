Хлоя Грейс Морец заказала у москвича нож. Актриса удивила мужчину манерой общения

Известная голливудская актриса Хлоя Грейс Морец через Instagram заказала нож у москвича. Мужчина рассказал, что его приятно удивила манера общения мировой знаменитости.

О своей переписке с актрисой Голливуда мастер сам рассказал в посте на сайте «Пикабу».

Мужчина опубликовал скриншот первого сообщения от Хлои Грейс Морец. В нем девушка спросила, можно ли сделать нечто особенное с ножами, которые она заказала на платформе Etsy. Сообщение актрисы заканчивалось словами: «Буду рада послушать твои предложения. Целую, Хлоя». Как рассказал автор поста, сначала он не обратил внимания на имя нового клиента.

«Я обычный Вася из далекой матушки России, как меня вообще нашли?! И что я могу предложить?!» — написал мастер. Он также добавил, что быстро успокоился, поскольку актриса оказалась «приятной девочкой».

Он отметил, что в сообщениях Хлои не было «каких-либо барских замашек» и «раздувания бюджета». Актриса общалась «просто и легко: хочу что-то красивое в свой бюджет».

«Ее манеры меня успокоили, и началась работа в тот же день», — вспомнил мастер.

Голливудская звезда, по словам мастера, осталась очень довольна результатом. Хлоя даже подписалась на страницу москвича в Instagram. Это привлекло внимание к нему и поклонников актрисы. Они начали писать мужчине с просьбами помочь связаться скумиром.