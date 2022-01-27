Певица Марина Хлебникова, которая пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, показала свое жилище. Сейчас там идет ремонт. Артистка выложила видео в Stories в Instagram.

На кадрах можно увидеть комнату, в которой стоят растения, и окно.

«Цветы живые, на улице люди гуляю, так что все хорошо», — сказала певица за кадром.

Также в соцсети она заявила, что к ней под видом сотрудников «Жилищника» пришли журналисты, они сняли певицу без ее согласия скрытой камерой.

«Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником „Жилищника“ под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что ее юристы уже занялись этим случаев.

Марина Хлебникова попала в больницу в ноябре 2021 года после того, как оказалась в эпицентре пожара в собственной квартире. Месяц она находилась в реанимации, позже ее перевели в стандартную палату. Об этом напомнила «Газета.ru».

СМИ писали, что у нее серьезно пострадала лицо. Сама певица недавно опровергла сообщения о том, что у нее после пожара началось заражение тканей лица.