Хлебникова опровергла домыслы о заражении у нее тканей лица

Певица Марина Хлебникова опровергла слухи о том, что после пожара у нее началось заражение тканей лица. Об этом она рассказала, когда вышла на связь со своими поклонниками в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим», — успокоила она телезрителей.

О том, что именно происходит со здоровьем певицы после пожара, было множество домыслов. Заражение тканей лица — один из них. Сообщалось, что для лечения ей назначили антибиотики.

Марину Хлебникову увезли в больницу после пожара в ее квартире в Москве. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, с которого ее сняли 6 декабря. Медики делали позитивные прогнозы и говорили, что артистка идет на поправку. Ее выписали из больницы 11 января, а 23 января Хлебникова впервые рассказала о своем состоянии.

Причиной пожара, по предположению самой Хлебниковой, стало короткое замыкание. В тот вечер в сеть было включено сразу много приборов, заявила певица.