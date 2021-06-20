ХК «Спартак» предложил помощь госпитализированной певице МакSим

Хоккейный клуб «Спартак» предложил помощь введенной в искусственную кому певице МакSим. Артистка была госпитализирована 15 июня с высокой температурой и серьезным поражением легких.

«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», — процитировал ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью среди болельщиков «Спартака». Они поют ее на матчах команды. Последний раз певица посещала игру осенью прошлого года.

Сборная РФ по футболу тоже поддержала певицу. В соцсетях спортсмены выложили видео, на котором болельщики исполнили хит артистки «Знаешь ли ты» во время чемпионата мира в России.

В начале этой недели МакSим положили в частную больницу в Москве. Врачи диагностировали у нее поражение 40% легких и низкую сатурацию. До этого она получила отрицательный результат теста на коронавирус. Накануне ее ввели в искусственную кому. Это процедура нужна была для более эффективного лечения. Прогнозы врачей положительные, поскольку певица «молодая и крепкая».