Хью Грант опроверг свое утверждение на роль в «Докторе Кто»

Недавно в британских и американских СМИ появилась информация о том, что следующим главную роль в сериале «Доктор Кто» исполнит актер Хью Грант. Однако он сам опроверг эти слухи, написало издание IncNews.

Актер рассказал, что слух выдуманный от начала и до конца — его даже не рассматривали на роль Доктора Кто. Однако добавил, что ему было бы интересно сняться в проекте, если бы его пригласили.

«Я бы точно ничего не имел против против меня в роли доктора Кто. Но к сожалению, мое назначение на эту роль — неправда. Моя кандидатура даже не рассматривалась», — рассказал Хью Грант.