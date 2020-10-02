Хью Джекман разделся в рекламе обуви

Менее чем за сутки видео собрало более миллиона просмотров.

Актер в ролике предстал полностью обнаженным. Это если не брать во внимание одно исключение — на ногах звезды были надеты ботинки от рекламодателя. По сюжету Джекман общается с представителем компании-производителя обуви и делится положительными эмоциями, которые произвели на него эти ботинки.

В описании к посту актер написал: «Что я могу сказать? Ботинки комфортные».

Подписчики Джекмана оценили креативность ролика, написало ИА Nation News. Они также уверены, что кресло, в котором сидела голая знаменитость, теперь можно будет продать за круглую сумму на торговой площадке eBay. Сама же реклама подняла им настроение. Один из подписчиков поразился таланту Джекмана: «Как вам удалось сдерживать смех в кадре?».