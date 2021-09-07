Хью Джекман рассказал о смерти отца

Американский актер Хью Джекман рассказал о смерти своего отца Кристофера. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Instagram-аккаунт актера.

«Рано утром в День отца в Австралии мой папа мирно скончался», — рассказал он.

Актер заявил, что ему тяжело далось это событие, однако он за все благодарен отцу и испытывает по отношению к нему искреннюю любовь. Джекман отметил, что его отец был выдающимся человеком.

«Он посвятил свою жизнь семье, работе и своей вере. Я молюсь, чтобы он теперь в мире с Богом», — заключил актер.