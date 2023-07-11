Знаменитости 11 июля 2023, 19:20 Хирург Ситникова оценила пластические операции певицы Бабкиной в 750 тысяч рублей

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Надежда Бабкина никогда не скрывала, что поддерживает себя в форме благодаря пластическим операциям. Стоимость операций и процедур, которые могла сделать 73-летняя певица, оценила для сайта «Страсти» хирург Мария Ситникова.

По мнению эксперта, Бабкина сделала круговую подтяжку лица, стоимость которой начинается от 400 тысяч рублей. Еще одно вероятное вмешательство — блефаропластика верхних и нижних век. Эта операция могла обойтись в 150 тысяч рублей. Не исключила хирург и платизмопластику за 200 тысяч рублей. Кроме того, имели место и уколы красоты.

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«Мезотерапия, биоревитализация, инъекции филлеров и ботокса — все эти процедуры выполняют курсами, стоимость курса начинается от 50 тысяч рублей», — рассказала Мария Ситникова.

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