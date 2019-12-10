Хирург предупредил Семенович о возможной онкологии
Хирург Павел Федоров рассказал, что бывшей солистке группы «Блестящие» Анне Семенович грозит онкозаболевание. Причина этого — гормональная перестройка организма. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
Семенович призналась в болезни грудиПодробнее
По словам Федорова, усиленный рост груди российской певицы может быть признаком смертельного заболевания. Специалист посоветовал регулярно проходить обследования в современных клиниках, чтобы начать лечение вовремя и избежать осложнений. Врач обратил внимание на УЗИ, проверки у онколога, маммолога и эндокринолога.
По информации ИА Nаtiоn Nеws, Федоров предупредил Семенович о возможных рисках от новообразований опухолевого типа в молочной железе. По мнению хирурга, артистке необходимо стабилизировать уровень гормонов и уменьшить грудь.
Ранее певица Анна Семенович призналась, что грудь у нее настоящая. Экс-солистка пояснила, что страдает от медицинской патологии под названием гигантомастия.