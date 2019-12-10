Хирург предупредил Семенович о возможной онкологии

Семенович призналась в болезни груди Подробнее

По словам Федорова, усиленный рост груди российской певицы может быть признаком смертельного заболевания. Специалист посоветовал регулярно проходить обследования в современных клиниках, чтобы начать лечение вовремя и избежать осложнений. Врач обратил внимание на УЗИ, проверки у онколога, маммолога и эндокринолога.

По информации ИА Nаtiоn Nеws, Федоров предупредил Семенович о возможных рисках от новообразований опухолевого типа в молочной железе. По мнению хирурга, артистке необходимо стабилизировать уровень гормонов и уменьшить грудь.

Ранее певица Анна Семенович призналась, что грудь у нее настоящая. Экс-солистка пояснила, что страдает от медицинской патологии под названием гигантомастия.