Знаменитости 07 июля 2023, 19:04 Хирург Хайдаров рассказал, что Киркорову предстоит перенести еще несколько операций

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В последнее время певец Филипп Киркоров перенес несколько операций. Однако на этом не получится остановиться. Такими сведениями поделился хирург Тимур Хайдаров, который ранее оперировал Яну Рудковскую, Даву и других знаменитостей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Киркоров значительно преобразился в последнее время. Он не только обзавелся прессом, который сделал ем хирург, но и изменил свой стиль. Однако, по словам Хайдарова, нет предела совершенству. Поэтому певицу придется перенести еще ряд вмешательств.