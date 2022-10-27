Хирург Блинова назвала Энистон самой харизматичной актрисой с нестандартной красотой | 360°

Знаменитости 27 октября 2022, 15:39 Хирург Блинова назвала Энистон самой харизматичной актрисой с нестандартной красотой

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Некоторые актрисы не выделяются стандартной красотой, однако привлекают внимание невероятной харизмой. Пластический хирург Виктория Блинова рассказала, кто из знаменитостей относятся к подобному типу. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам эксперта, в данный список входят Джулия Робертс, Дженнифер Лоуренс, Ума Турман, Риз Уизерспун. Однако наиболее сильной харизмой отличается Дженнифер Энистон, которая получила известность благодаря сериалу «Друзья».

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«Актрису считают невероятной милашкой, но это точно не про эталонную красоту. У Энистон слишком широкое лицо, которое она маскирует с помощью пышной укладки. А еще у Дженнифер курносый нос и квадратный подбородок», — пояснила специалист.

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