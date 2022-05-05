Хилькевич рассказала о работе с Нагиевым, а также дала совет по поиску спутника жизни

В настоящий момент в Москве проходят съемки второго сезона сериала «В активном поиске», в котором принимают участие телеведущий Дмитрий Нагиев и актриса Анна Хилькевич. Корреспондент Teleprogramma.pro пообщалась с артисткой, которая рассказала, как ей работается в одной команде с Нагиевым.

По словам Хилькевич, сотрудничать с Дмитрием ей очень комфортно, поскольку он большой профессионал и мастер своего дела.

«У нас отличный творческий контакт. Дмитрий — профессионал, мастер, всегда что-то подсказывает, предлагает свои варианты той или иной сцены. С ним очень комфортно работать», — сказала она.

Отвечая на вопрос, что именно может понравится зрителю в сериале, девушка сказала, что здесь активно поднимается тема поиска своей второй половины.

«Мы все, если не находимся в семейных отношениях, то постоянно ищем свою половину. И действительно, на протяжении всей жизни нам встречается огромное количество разных личностей. Но по каким-то причинам мы убеждаемся, что они нам не подходят. И мы начинаем поиск снова. Все хотят любви и отношений, поэтому тема и интересна зрителям», — сообщила Хилькевич.

По словам артистки, при поиске возлюбленного важно отпустить ситуацию и верить в хорошее, тогда все появится и придет само собой.