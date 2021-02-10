Хилькевич по ошибке «похоронили» 8 февраля

Появилось сообщение о якобы смерти актрисы Анны Хилькевич 8 февраля. Актриса уточнила, что это фейк. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ее Instagram.

Новость о смерти актрисы появилась после обновления информации в «Яндексе». Там написали, что она умерла в 34 года. Встревоженные подписчики начали писать Хилькевич в директ, и та выпустила пост, в котором опровергла информацию о собственной смерти.

«Или это параллельная Вселенная? Или может я сейчас пишу это, а вы не видите??? А вот сейчас страшно стало», — пошутила актриса.

Она добавила, что эта новость все же вызвала неприятные чувства и попросила убрать отметку с датой смерти.

«Или это я для Яндекса умерла и они больше ничего не хотят обо мне слышать?» — написала Хилькевич.

Многие подписчики актрисы отнесли к этому посту с юмором и поздравили ее с «возрождением». Кто-то даже пошутил, что теперь она должна понимать чувства Гуфа.

В 2011 году такая же новость по ошибке появилась про рэпера и, когда выяснилось, что этой фейк, быстро стала мемом