  • Хидео Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять

    10 ноября 2019, 13:56

    Алексей Сахаров

    Разработчик Хидео Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.

    В частности, на Instagram рекордсмена, создателя Metal Gear и Death Stranding, подписаны 907 тысяч пользователей. В свою очередь Twitter разработчика читают более 2,8 миллиона подписчиков. Есть у Кодзимы и аккаунт на японском, но за ним следят всего 809 тысяч пользователей.

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    Кодзима уже бывал рекордсменом у Гиннесса. Так, еще в 2008 году разработчик попал в число рекордсменов как создатель первого полноценного стелс-экшена, Metal Gear. Также Гиннесс отметил разработчика как автора самой продаваемой игры для PS2 — MGS 2: Sons of Liberty.

    Кодзиме 56 лет. Его иногда обвиняют, что его «эго» выросло размером с Эверест, но разработчик предпочитает на эти выпады не отвечать. Просто свои игры он предваряет титрами, которые занимают весь экран: «A Hideo Kojima Game».