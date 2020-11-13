Херд заявила, что останется в «Аквамене», несмотря на скандал с Деппом

По словам артистки, ее героиня Мера вернется благодаря поддержке поклонников ее творчества, информирует iReactor.

«Проплаченные слухи и проплаченные кампании в соцсетях никак не влияют на кастинговые решения, потому что не имеют реальных оснований», — подчеркнула знаменитость.

Отмечается, что на портале Change.org появилась петиция, автор которой призывает заменить актрису. Пользователь считает, что именно из-за нее бывший супруг Херд Джонни Депп лишился роли Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари».

Скандал разгорелся после публикации The Sun, в которой журналисты назвали Деппа мужчиной, «избивающим женщин». Речь шла о рассказе Херд про то, что бывший муж поднимал на нее руку. Артист подал на таблоид в суд, но проиграл это дело. Когда решение суда было обнародовано, компания Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника.