Том Хэнкс с женой сдали кровь для разработки вакцины от коронавируса

Супруги надеются, что их антитела помогут в разработке вакцины. Рита Уилсон призналась, что тяжело переносила болезнь.

Она постоянно чувствовала усталость, ее тело болело, и она не хотела, чтобы кто-либо дотрагивался до нее. На какое-то время актриса перестала ощущать вкус и запах еды. При этом у нее была высокая температура.

В свою очередь Хэнкс не утратил во время болезни способность различать запахи и вкусы, а температура у него была ниже, чем у жены. Врачи заверили супругов, что теперь у них выработался иммунитет к коронавирусу.

По данным издания, 12 марта стало известно о заражении Хэнкса и Уилсон. Они почувствовали недомогание по прибытии в Австралию. В Департаменте здравоохранения штата Квинсленд пояснили, что супруги могли заразиться либо во время перелета, либо у себя на родине в Соединенных Штатах. 17 марта пара выздоровела и две недели находилась на карантине.