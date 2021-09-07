Хэмилл доказал, что твит с его именем моментально набирает от 1000 лайков

Актер Марк Хэмилл доказал теорию о том, что пост в Twitter, в котором просто упоминаются его имя и фамилия, моментально наберет более тысячи лайков. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Такое предположение высказала в соцсети пользовательница по имени Лорен. Хэмилл увидел ее твит и и сделал пост, в котором ничего не было, кроме его имени и фамилии. Довольно быстро он набрал несколько тысяч лайков. Сейчас у поста уже более 27 тысяч лайков.

Актеры Джордж Такеи и Кен Олин решили тоже сделать записи с именем Марка Хэмилла и их посты собрали больше тысячи лайков.