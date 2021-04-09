Хейтеры высмеяли Боню за комментарий о смерти Филиппа II

Блогер и телеведущая Виктория Боня вновь подверглась атаке хейтеров. На этот раз волну негатива спровоцировали ее слова о смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Разве он не летом прошлого года умер? Может, они скрывали его смерть?» — задалась вопросом бывшая участница «Дома-2».

Шквал едких комментариев в адрес Бони не заставил себя долго ждать.

«Точно, они скрывали, чтобы пенсию за него получать», — пошутили одни. «Вы пьяная что ли? Что за бред?!» — возмутились другие. «Я вот слышала, что ты умерла еще 15 лет назад от отсутствия головного мозга», — съязвили третьи.

Нашлись и такие, кто предположил, что недоумение Бони связано с более ранними сообщениями СМИ, которые ошибочно писали о кончине королевской особы, а затем опровергли это.