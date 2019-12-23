Хейтеры ополчились против певицы Нюши из-за имени ее дочери

Известная певица Нюша впервые показала фанатам свою годовалую дочь и назвала ее имя. Исполнительница решила назвать ребенка Симбой, но поклонники не оценили такой выбор и написали множество гневных комментариев.

«Знакомьтесь, моя дочь — Симба!» — написано на обложке журнала Hello, где Нюша позирует вместе с маленькой девочкой.

Далеко не все подписчики оценили выбор имени для малышки и поспешили высказать свое мнение под постом.

«Девочка красивая. Но имя, конечно, очень странное», — написала одна из пользовательниц.

«А ничего, что Симба — это львенок мужского рода?» — негодовала другая.

Многие усомнились, что девочку действительно могли назвать в честь вымышленного персонажа, и предположили, что это просто ласковый вариант какого-то имени.

«Симба Игоревна Сивова?! Нюша пошутила? За что так со своим ребенком?» — задался вопросом подписчик.

В свою очередь, певица пояснила, что решила именно так назвать свою дочь, потому что сочетание имени и фамилии красиво звучит.

«В свое время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, все-таки это самое распространенное имя. А теперь и дочь моя — единственная в своем роде. Нам с мужем нравится „Король Лев“, и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком», — отметила Нюша.

Она также добавила, что дочь родилась под созвездием Скорпиона, а это непростой знак.

«Сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант — Мирослава. Мы с мужем решили, что когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло», — подчеркнула исполнительница.

Анна Шурочкина (Нюша) и генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов стали родителями в ноябре 2018 года.