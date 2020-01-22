HBO выпустит ситком о британской королевской семье

Комедийный мультипликационный сериал назовут «Принц». Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон станет проводником зрителя в тайны Букингемского дворца.

Идея создания мультсериала о семье Елизаветы II появилась благодаря Instagram-аккаунту писателя Гари Джанетти из США. В своем блоге он публикует забавные картинки с реакцией на события вокруг британской королевской семьи от лица принца Джорджа, который как бы высмеивает родню.

«Мы счастливы перенести мир, созданный Гари в Инстаграм, на платформу HBO Max, потому что наши подписчики наконец смогут узнать, что принц Джордж может быть веселым, озорным и удивительно милым», — рассказала Сара Обри, представитель компании HBO Max.

Сценарий для «Принца» уже разработал автор сетевых мемов Гари Джанетти. Кроме того, уже известны актеры озвучания.

Принца Гаррии озвучит Орландо Блум, Меган Маркл заговорит голосом Кондолы Рашад, Кейт Миддлтон и принца Уильяма озвучат Люси Панч и Иван Реон. Елизавете II подарит свой голос Фрэнсис де ла Тур, а принцу Филиппу — Том Холландер. Галвного героя, принца Джорджа, озвучит сам автор, Гари Джанетти.