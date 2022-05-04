HBO Max запланировал выпустить сериал про Аманду Уоллер из «Отряда самоубийц»

Сервис HBO Max рассказал, что планирует выпустить спин-офф про героиню «Отряда самоубийц» и «Миротворца» Аманду Уоллер. Об этом сообщила газета «Культура» со ссылкой на Variety.

По данным РИА ФАН, сценаристом и исполнительным продюсером будущего сериала станет Кристал Генри. Также вторым исполнительным продюсером может стать Виола Дэвис. Именно она исполнила роль Аманды Уоллер.

Подробности проекта пока неизвестно. Сюжет будет происходить после событий «Миротворца».