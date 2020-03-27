Хазанов не будет проверяться на коронавирус после общения с Лещенко

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов не будет проверяться на коронавирус. Он участвовал в съемках вместе с Львом Лещенко, который госпитализирован в больницу в Коммунарке с новым типом инфекции.

О своем решении Хазанов рассказал «Газете.Ru».

Нет, не планирую тест сдавать. Заразиться тоже не боюсь, потому что уже много времени прошло Геннадий Хазанов.

19 марта Лещенко и Хазанов вместе участвовали в съемках программы Андрея Малахова, которая посвящалась покойной певице Валентине Толкуновой. Артисты сидели за одним столом. Вместе с ними в шоу участвовали Лариса Рубальская, Ангелина Вовк и Аркадий Укупник.

Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке. Сперва ему диагностировали внебольничную пневмонию. На следующий день состояние певца ухудшилось, появилась одышка, и его перевели в реанимацию. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Главврач больницы рассказал, что продолжать лечение артиста планируется уже в госпитальном отделении.

Несколько дней назад музыкант вернулся в Россию после гастролей по США и Канаде.