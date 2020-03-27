Хазанов не будет проверяться на коронавирус после общения с Лещенко
О своем решении Хазанов рассказал «Газете.Ru».
Нет, не планирую тест сдавать. Заразиться тоже не боюсь, потому что уже много времени прошлоГеннадий Хазанов.
19 марта Лещенко и Хазанов вместе участвовали в съемках программы Андрея Малахова, которая посвящалась покойной певице Валентине Толкуновой. Артисты сидели за одним столом. Вместе с ними в шоу участвовали Лариса Рубальская, Ангелина Вовк и Аркадий Укупник.
Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке. Сперва ему диагностировали внебольничную пневмонию. На следующий день состояние певца ухудшилось, появилась одышка, и его перевели в реанимацию. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Главврач больницы рассказал, что продолжать лечение артиста планируется уже в госпитальном отделении.
Несколько дней назад музыкант вернулся в Россию после гастролей по США и Канаде.