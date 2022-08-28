Хасбик «нокаутировал» Шакила О’Нила

Баскетболист Шакил О’Нил опубликовал шуточный ролик, в котором блогер-карлик из Дагестана Хасбик «отправляет его в нокаут». Выглядящий на семь лет россиянин задал жару двухметровому спортсмену.

На видео известный в среде UFC блогер-карлик Хасбулла Магомедов (известный как Хасбик) на катере подкрадывается к ничего не подозревающему спортсмену и наносит внезапный упреждающий удар ему в лицо.

«Хасбулла почти меня нокаутировал», — подписал ролик О’Нил.

Бой окончился показами больших пальцев с обеих сторон.

Незадолго до этого четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил заявил, что Земля плоская. Баскетболист заявил, что живет на озере уже 30 лет и «ни разу не видел, как оно движется влево или вправо». Легенда НБА добавил, что человека многому учат, но «это лишь теория».

Шакилу О′Нилу 50 лет. В 1994 году он стал чемпионом мира, а в 1996-м — завоевал олимпийское золото. В этом же году его внесли в список 50 лучших игроков в истории НБА.

Баскетболист четырежды завоевывал чемпионское звание ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». После завершения спортивной карьеры Шакил О’Нил стал комментатором, баскетбольным экспертом, а также пробовал себя в музыке и в качестве актера.