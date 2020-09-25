Харрисона Форда не стали наказывать за апрельский случай в аэропорту Лос-Анджелеса

Апрельский инцидент с Харрисоном Фордом, который на своем самолете чуть не столкнулся с другим воздушным судном, исчерпан. Расследование закрыли, поскольку актер прошел спецобучение.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило не продолжать расследование случившегося, сообщил портал TMZ.

Форд выполнил данное ему предписание. Актера обязали пройти «корректирующий тренировочный курс», на котором разбирались несанкционированные выезды на взлетно-посадочную полосу.

В конце апреля Харрисон Форд неправильно расслышал указания диспетчера в муниципальном аэропорту Лос-Анджелеса. Он пересек ВПП в тот момент, когда на нее садился другой самолет. В момент сближения дистанция между ними составляла чуть более километра. Обошлось без пострадавших, а за допущенную ошибку актер извинился.

С Фордом уже происходили подобные ситуации. В 2017 году он едва не врезался в пассажирский лайнер в Калифорнии — наказание его миновало. А в марте 2015-го его легкомоторный самолет рухнул на поле для гольфа.