Знаменитости 27 июня 2023, 18:53 Харрисон Форд заявил, что последняя лента об Индиане Джонсе открыла его как актера для нового поколения зрителей

Читать 360tv в

Актер Харрисон Форд, известный по роли археолога-авантюриста в картине Джеймса Мэнголда «Индиана Джонс и колесо судьбы», сообщил, что у него появилось новое поколение зрителей. Об этом написало издание Sky News.

В разговоре с журналистами актер отметил, что лента об индиане Джонсе безусловно повлияла на его карьеру. Не многие из актеров могут играть одного персонажа на протяжении такого долгого времени, сообщил RT.

Реклама

Напомним, премьера кинокартины состоялась на Каннском кинофестивале еще в мае.