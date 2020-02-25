    25 февраля 2020, 13:18

    Харрисон Форд рассказал, как сохранить брак надолго

    Ольга Ситникова

    Американский актер и продюсер Харрисон Форд пояснил, каких принципов стоит придерживаться, чтобы сохранить брак. Он женился своей коллеге Калисте Флокхарт в 2010 году. Теперь пара готовится отметить оловянную или розовую свадьбу. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The Independent.
    Харрисон Форд рассказал, как сохранить брак надолго

    Актер известный по киноэпопее «Звездные войны» и серии фильмов об Индиане Джонсе дал супружеским парам ироничную рекомендацию.

    «Не говори ни слова, просто кивай головой и улыбайся», — отметил Форд.

    Британское издание напомнило, что он уже 25 лет имеет лицензию пилота. А сам актер в интервью признался, что летает лишь тогда, когда «домашние дела сделаны, и нет ничего срочного».

    Форд рассказал немного и о съемках новой кинокартины о приключениях Индианы Джонса. По его словам, работа идет «сложно, но весело». Другие детали фильма, режиссером которого вновь стал Стивен Спилберг, актер решил не раскрывать.

    «Знаете, у меня никогда не было целей. Я никогда не ставил галочки в блокнотах. Я думаю, что одно из удовольствий моей работы-не знать, что будет дальше», — заявил Форд.