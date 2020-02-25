Харрисон Форд рассказал, как сохранить брак надолго

Актер известный по киноэпопее «Звездные войны» и серии фильмов об Индиане Джонсе дал супружеским парам ироничную рекомендацию.

«Не говори ни слова, просто кивай головой и улыбайся», — отметил Форд.

Британское издание напомнило, что он уже 25 лет имеет лицензию пилота. А сам актер в интервью признался, что летает лишь тогда, когда «домашние дела сделаны, и нет ничего срочного».

Форд рассказал немного и о съемках новой кинокартины о приключениях Индианы Джонса. По его словам, работа идет «сложно, но весело». Другие детали фильма, режиссером которого вновь стал Стивен Спилберг, актер решил не раскрывать.

«Знаете, у меня никогда не было целей. Я никогда не ставил галочки в блокнотах. Я думаю, что одно из удовольствий моей работы-не знать, что будет дальше», — заявил Форд.