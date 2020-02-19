Харрисон Форд рассказал, что его удивило предложение сняться в 9 эпизоде «Звездных войн»

«Когда Джей Джей Абрамс (режиссер, продюсер, сценарист фильма — прим. ред.) спросил меня об этом, я сказал: „Ты шутишь? Я же мертв“. И тогда он ответил: „Ты как бы мертв. Ты можешь это сделать“», — рассказал Форд.

Он добавил, что часто соглашается, когда Джей Джей Абрамс о чем-то просит его, поскольку тот очень убедителен.

По данным издания, персонаж Хан Соло все-таки появляется в девятом эпизоде звездной саги, но остается непонятно, жив он или нет.