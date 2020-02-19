19 февраля 2020, 12:03
Харрисон Форд рассказал, что его удивило предложение сняться в 9 эпизоде «Звездных войн»
Американский актер Харрисон Форд признался, что его удивило предложение сняться в девятом эпизоде «Звездных войн», поскольку его персонаж Хан Соло погиб в седьмой части. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
«Когда Джей Джей Абрамс (режиссер, продюсер, сценарист фильма — прим. ред.) спросил меня об этом, я сказал: „Ты шутишь? Я же мертв“. И тогда он ответил: „Ты как бы мертв. Ты можешь это сделать“», — рассказал Форд.
Он добавил, что часто соглашается, когда Джей Джей Абрамс о чем-то просит его, поскольку тот очень убедителен.
По данным издания, персонаж Хан Соло все-таки появляется в девятом эпизоде звездной саги, но остается непонятно, жив он или нет.