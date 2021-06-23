Харрисон Форд пострадал при работе над «Индианой Джонсом 5»

Звезда фильмов об Индиане Джонсе Харрисон Форд травмировал плечо во время репетиции экшен-сцены для съемок пятой части приключений ученого-археолога. Информацию об этом подтвердили в студии Disney.

Что именно произошло с 78-летним актером, не уточняется, представители Disney не сообщили и о том, как себя чувствует Форд, пишет издание Deadline.

Съемки фильма останавливать не планируют. Но их график скорректируют исходя из состояния Форда. Не исключено, что пока будут снимать эпизоды, где актер не задействован в кадре.

Релиз «Индианы Джонса 5» должен состояться 29 июля 2022 года. Съемки были начаты в июне. Вместе с Фордом в фильме принимают участие Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук и Фиби Уоллер-Бридж.

Режиссером фильма стал Джеймс Мэнголд, снявший картины «Форд против Феррари» и «Логан». Предыдущие четыре фильма этой серии ставил Стивен Спилберг.

В 2014 году Форд сломал ногу во время съемок «Звездных войн» в Великобритании. Его ногу придавила дверь от «Сокола тысячелетия». На этом межпланетном корабле путешествует его персонаж Хан Соло.