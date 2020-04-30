Харрисон Форд едва не угодил в воздушную аварию

Авария едва не произошла 24 апреля на юге Калифорнии. Форд неправильно расслышал слова диспетчера и пролетел прямо над взлетной полосой аэродрома Хоторна. В это время другое воздушное судно осуществляло взлет, и борта чуть было не столкнулись. В момент сближения дистанция между ними составляла 1,1 километра. В результате произошедшего никто не пострадал. Актер извинился за допущенную ошибку.