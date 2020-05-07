Харламов запустил ребусы в Instagram, в которых зашифровал Волочкову

На своей личной странице комик опубликовал очередной ребус. Он состоял из трех фотографий: вола, женских ягодиц и отечественного автомобиля.

«Разминка. Какая звезда зашифрована в этой загадке?» — подписал он изображение.

Подписчики артиста быстро догадались, что под этими снимками зашифрована фамилия балерины — Волочкова. Харламов подтвердил, что это правильный ответ. Фанаты, участвующие в разгадке ребуса, предлагали и других знаменитых людей. Они предположили, что это также могут быть: Бузова, Собчак и Гузеева. Также промелькнули совсем необычные варианты: Вассерман и Джиган.

Ранее Харламов часто шутил над телеведущей Ларисой Гузеевой. Она стала объектом шуток комика, после того как в интернет попал ролик, где она «крепко выражается» в студии программы «Давай поженимся!».