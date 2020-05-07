    07 мая 2020, 10:41

    Харламов запустил ребусы в Instagram, в которых зашифровал Волочкову

    Анастасия Кременчугская

    Гарик Харламов, российский комик, шоумен и актер, запустил серию ребусов на своей странице в социальной сети Instagram. Раньше он смеялся над телеведущей Ларисой Гузеевой, теперь перешел на балерину Анастасию Волочкову. Об этом сообщило РИА ФАН.

    На своей личной странице комик опубликовал очередной ребус. Он состоял из трех фотографий: вола, женских ягодиц и отечественного автомобиля.

    «Разминка. Какая звезда зашифрована в этой загадке?» — подписал он изображение.

    Подписчики артиста быстро догадались, что под этими снимками зашифрована фамилия балерины — Волочкова. Харламов подтвердил, что это правильный ответ. Фанаты, участвующие в разгадке ребуса, предлагали и других знаменитых людей. Они предположили, что это также могут быть: Бузова, Собчак и Гузеева. Также промелькнули совсем необычные варианты: Вассерман и Джиган.

    Ранее Харламов часто шутил над телеведущей Ларисой Гузеевой. Она стала объектом шуток комика, после того как в интернет попал ролик, где она «крепко выражается» в студии программы «Давай поженимся!».