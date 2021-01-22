Харламов рассказал мужскую сказку без женщин

Комик Гарик Харламов поделился с подписчиками мужской сказкой, где принц жил счастливой жизнью после отказа выйти за него замуж. Многие комментаторы не оценили такой выбор шоумена.

«Жил-был один принц, который однажды спросил прекрасную принцессу: „Ты выйдешь за меня замуж?“ И она ответила: „Нет!“ И принц жил долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, пил много пива и нажирался в сопли, и играл в гольф, и раскидывал носки по дворцу», — сказано в опубликованной Харламовым «Самой короткой и прекрасной сказке».

Сам шоумен написал под рассказом, что это мужская сказка. Пост собрал уже более четырех тысяч комментариев. Многие раскритиковали Харламова за публикацию и припомнили развод с актрисой Кристиной Асмус.

«Короткая сказка о принце, который так и остался на уровне приматов», — заявил один из подписчиков.

«Несмешная сказка!» — поддержал другой.

«Из-за таких постов, даже в шутливой форме, все меньше браков и нормальных семей», — отметили в комментариях.

При этом были и те, кто поддержал выбор шоумена. Пользователи писали, что теперь у них есть любимая сказка.

Харламов и Асмус официально объявили о разводе в июне 2020 года. Этот разрыв стал самым обсуждаемым и сразу же оброс множеством слухов и домыслов. Шоумен позже признавался, что их чувства с Асмус друг к другу давно остыли, а интимные отношения вовсе сошли на нет.