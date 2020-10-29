Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус

«Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь. У нас уже не было секса и той искры, что раньше», — заявил Харламов.

Он добавил, что их общая дочь Настя пока не знает о разводе родителей. Харламов и Асмус беспокоятся, что эта новость может ей навредить, поэтому пока ничего ребенку не говорят.

Юморист подчеркнул, что рождение дочери изменило его жизнь. Он понял, ради чего он работает. По словам Харламова, люди без детей живут исключительно для себя.

Развод Харламова и Асмус стал одной из самых обсуждаемых светских тем в России в 2020 году. Их разрыв постоянно комментировали третьи лица и создавали шумиху вокруг события в личной жизни экс-супругов. Официально они объявили о разводе в июне и подчеркнули, что это решение не связано с нашумевшим фильмом «Текст» или другими людьми.