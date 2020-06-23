Харламов и Асмус договорились о разделе имущества

По его словам, «сейчас решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в столичной квартире».

«По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала», — предположил коллега.

До этого Харламов написал в своем Instagram, что «ни пандемия, ни фильм „Текст“, ни кто-то третий в этой ситуации не виноват».

Ранее пара объявила о своем разводе. Асмус уточнила, что решение разорвать отношения не спонтанное, а принято давно. «Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад», — рассказала она.

Также продюсер Олеся Сазыкина, долго работавшая с юмористом, прокомментировала его развод с Асмус. По словам продюсера, брак и так на удивление долго просуществовал. Ведь у комика «скверный характер». Сазыкина вспомнила, что Харламов «все время ворчал» или «прикалывался», а все покупались на его шутки.