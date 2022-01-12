Харизматичный, профессиональный, стильный. Адвокат Жорин вспомнил о знакомстве с ведущим Зеленским

Журналист Михаил Зеленский всегда был блестяще подготовлен, харизматичен, при этом его никогда не связывали со скандалами. За это его и любили зрители. Об этом «360» рассказал адвокат Сергей Жорин, который был знаком с ведущим.

«Я познакомился с Михаилом Зеленским, когда он был ведущим программы „Прямой эфир“», — вспомнил адвокат.

Периодически Жорин участвовал в этой программе и так или иначе общался с ведущим.

«Очень харизматичный ведущий, всегда блестяще подготовлен, большой профессионал, стильный человек. Эта новость повергла меня в шок, до сих пор не могу поверить в случившееся. Мне кажется, что это какое-то недоразумение, потому что Михаил Зеленский производил впечатление человека, с которым не может произойти какая-то подобная ситуация», — рассказал Жорин.

Собеседник «360» заметил, что в каком бы амплуа ни появлялся Зеленский на телевидении, он всегда выглядел органичным.

«Зная немного закулисье телевидения, хочу сказать, что, вероятно, за этим стояла очень тщательная подготовка и отношение к своей работе», — подчеркнул адвокат.

Он сказал, что ему невероятно жаль, что Зеленский ушел из жизни.

«Невероятно жаль. Это один из немногих публичных людей, который не был замешан в каких-либо скандалах. Он очень нравился зрителям, у него было много поклонников, его позиция, мнение имели большой авторитет», — заключил адвокат.

Михаил Зеленский скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане 11 января, ему было 46 лет. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инсульт.

Зеленский долгое время был ведущим программы «Вести-Москва» на «России 1», там же он работал в программе «Вести», последние годы зрители его видели на телеканале «Культура».