«Харизма-то у него невероятная» BadComedian похвалил способности Джонни Деппа

Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) во время своего интервью прокомментировал актерские способности Джонни Деппа. Баженов ответил, что лично ему работы Деппа нравятся. Об этом сообщило агентство News.ru.

В этом году Депп отпраздновал свое 58-летие. Журналисты задали Баженову вопрос, почему голливудский актер, несмотря на возраст, остается «таким крутым и дьявольски красивым».

Блогер ответил, что все дело в невероятной харизме Джонни Деппа. Однако Баженов не обошелся без критики. Он заявил, что образ Джека Воробья из саги «Пираты Карибского моря» получился довольно клишированным.

Баженов отметил, что первые роли Деппа отличались большей разнообразностью. Но заявил, что от человека нельзя требовать соответствия собственным «хотелкам». Он назвал голливудского актера «достаточно молодым» и сравнил его с 81-летним Аль Пачино и 77-летним Робертом де Ниро. Блогер заявил, что Деппа пока рано относить к «старой гвардии актеров».

Джонни Депп за время своей карьеры исполнил множество ярких ролей. Он появлялся перед зрителями в образе Вилли Вонки в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» (2005), Шляпника в картине «Алиса в стране чудес» (2010), а также печального Эдварда Руки-ножницы в одноименном фильме (1990). Кроме того, актеру удалось проявить себя в мюзикле. Актер исполнил роль Суини Тодда в мюзикле «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007).

Карьера Джонни Деппа пошла под откос после скандала с участием его бывшей жены Эмбер Херд. В 2016 году девушка подала на развод и обвинила Деппа в домашнем насилии. Суд запретил голливудской звезде приближаться к бывшей супруге. Со временем история начала обрастать неприятными подробностями личной жизни актеров. Депп подал на Херд ответный иск, обвинив в клевете и потребовав компенсацию в размере 50 миллионов долларов. После скандала кинокомпании стали разрывать контракты с известным актером. Он потерял роль в фильме «Фантастические твари», а Netflix удалили все фильмы с Джонни Деппом из американской библиотеки.