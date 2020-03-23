Харассмент в советском кино? На съемках «Операции Ы» Гайдай заставлял актрис раздеваться

74-летняя артистка Наталья Селезнева поделилась с поклонниками о кинопробах в известный советский фильм «Операция Ы». Как заявила актриса, режиссер хотел увидеть ее без сарафана. Тогда девушке было всего 17 лет.

«Он был жуткий провокатор. Он спрашивал: „Вы можете показать свою фигуру? Вы читали сценарий?“ Я говорю: „Нет, я не могу раздеться“. А он говорит: „Да нет, у вас просто плохая фигура, вы стесняетесь“», — поделилась Селезнева.

Но раздеться все равно пришлось. После этого артистку сразу же утвердили на роль.

О домогательствах со стороны именитого режиссера рассказывала и актриса Наталья Варлей. Со слов актрисы, кинематографист пытался поцеловать ее, а после отказа заявил, что ее роль в фильме будет озвучивать другая артистка.

О «знаках внимания» Гайдая рассказывала и артистка Светлана Светличная.