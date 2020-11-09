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    09 ноября 2020, 17:35

    «Ханжество и мракобесие!»: Козловский прокомментировал интим-скандал с Дзюбой

    Полина Петрова

    Российский актер Данила Козловский в Stories своего Instаgrаm-аккаунта высказался на тему интим-скандала, в который попал нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Футболиста исключили из сборной на ближайшие матчи из-за слитого в Сеть интимного видео.
    «Ханжество и мракобесие!»: Козловский прокомментировал интим-скандал с Дзюбой

    Накануне неизвестные опубликовали в интернете скандальный ролик, на котором спортсмен занимается самоудовлетворением. Волна критики обрушилась на Дзюбу, в том числе от других спортсменов нашей страны. Козловский резко ответил на обвинения в сторону футболиста.

    «Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком», — процитировало актер ИА Nation News.

    Помимо прочего, нападающего поддержали такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Валерия и Светлана Лобода. Священник РПЦ Павел Островский призвал критиков футболиста «заткнуться», потому что, по его мнению, они лицемерят и сами занимаются тем же, когда не находятся на публике.

    После появления в Сети скандального видео, Дзюба записал видеообращение, в котором высказал слова благодарности всем, кто не стал его осуждать из-за произошедшего.