«Ханжество и мракобесие!»: Козловский прокомментировал интим-скандал с Дзюбой

Накануне неизвестные опубликовали в интернете скандальный ролик, на котором спортсмен занимается самоудовлетворением. Волна критики обрушилась на Дзюбу, в том числе от других спортсменов нашей страны. Козловский резко ответил на обвинения в сторону футболиста.

«Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком», — процитировало актер ИА Nation News.

Помимо прочего, нападающего поддержали такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Валерия и Светлана Лобода. Священник РПЦ Павел Островский призвал критиков футболиста «заткнуться», потому что, по его мнению, они лицемерят и сами занимаются тем же, когда не находятся на публике.

После появления в Сети скандального видео, Дзюба записал видеообращение, в котором высказал слова благодарности всем, кто не стал его осуждать из-за произошедшего.