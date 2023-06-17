17 июня 2023, 01:46
Ханс Циммер сделал предложение своей возлюбленной прямо во время концерта
Композитор Ханс Циммер сделал предложение совей девушку во время концерта в Лондоне
Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер, известный своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм, сделал предложение своей девушке прямо во время концерта на арене The O2 в Лондоне. Торжественный момент снимали тысячи зрителей. Видео быстро появилось в Twitter.
Музыкант начал издалека. Он пригласил свою возлюбленную на сцену и сначала задал ей несколько отличенных вопросов и только затем спросил о самом главном.
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«Выйдешь за меня?» — сказал Циммер.
Зрители среагировали мгновенно — стали свистеть, кричать и аплодировать. А девушка лишь кивнула, после чего пара обнялась.
При этом композитор практически проанонсировал это в своих соцсетях. Накануне концерта он пообещал зрителям «незабываемое представление».
Это третья избранница знаменитого музыканта. Он уже дважды был женат. От двух браков у Циммера четверо детей.
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