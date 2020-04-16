Хаматову удивила жесткая критика сериала «Зулейха открывает глаза»

Многие обвиняют актрису в том, что она якобы осквернила историю своей родины — Татарстана. Хаматова признается, что не ожидала такой реакции. Она думала, что зрителям покажется, что период истории, изображенный в сериале, покажется им мягким.

«Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему «осквернения нашей истории», — объяснила актриса.

Сама она отрицательно относится к попыткам приукрашивать историю и сглаживать неоднозначные моменты, потому что это «не дает нам двигаться дальше».

Ранее писательница Гузель Яхина рассказала, что ее не удивила неоднозначная реакция на сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по ее книге. Она напомнила, что «книга тоже вызвала очень неоднозначную реакцию, особенно в Татарстане».

«Поэтому было ожидаемо, что реакция на фильм тоже будет очень разной», — объяснила Яхина.