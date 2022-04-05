Хакеры получили доступ к десяткам YouTube-аккаунтов мировых звезд

Хакеры получили доступ к YouTube-аккаунтам многих мировых звезд. «Достижением» похвасталась группировка Los Pelao. Она рассказала о взломе в Twitter.

Жертвами хакеров уже стали Эминем, Канье Уэст и Джастин Бибер. На взломанных аккаунтах появляется одинаковое видео с треш-контентом. В ролике странный мужчина играет на гитаре.

Группировка не остановилась на нескольких аккаунтах. Хакеры продолжают взламывать блоги звезд практически в прямом эфире. Они активно общаются с пользователями Twitter: рассказывают о новых «достижениях» и выбирают следующих жертв.

Герой видеоклипа, который хакеры публикуют на взломанных аккаунтах, — испанский охранник. Его зовут Пако Санс. Ранее он назвал себя неизлечимо больным и получил от звезд тысячи евро «на лечение». Мошенника раскрыли и приговорили к наказанию — к тюрьме, возврату денег и выплате штрафа.

Также взломаны аккаунта Трэвиса Скотта, Lil Nas X, The Weeknd, Рианны, Карди Би, Арианы Гранде и других знаменитостей.

Некоторые звезды уже восстановили доступ к своим аккаунтам.