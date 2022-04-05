facebook_pixel
    05 апреля 2022, 16:12

    Хакеры получили доступ к десяткам YouTube-аккаунтов мировых звезд

    Хакеры из Los Pelao взломали YouTube-блоги Джастина Бибера и Канье Уэста

    Анна Усачева

    Хакеры получили доступ к YouTube-аккаунтам многих мировых звезд. «Достижением» похвасталась группировка Los Pelao. Она рассказала о взломе в Twitter.

    Жертвами хакеров уже стали Эминем, Канье Уэст и Джастин Бибер. На взломанных аккаунтах появляется одинаковое видео с треш-контентом. В ролике странный мужчина играет на гитаре.

    Группировка не остановилась на нескольких аккаунтах. Хакеры продолжают взламывать блоги звезд практически в прямом эфире. Они активно общаются с пользователями Twitter: рассказывают о новых «достижениях» и выбирают следующих жертв.

    Хакеры получили доступ к десяткам YouTube-аккаунтов мировых звезд | Изображение 1

    Герой видеоклипа, который хакеры публикуют на взломанных аккаунтах, — испанский охранник. Его зовут Пако Санс. Ранее он назвал себя неизлечимо больным и получил от звезд тысячи евро «на лечение». Мошенника раскрыли и приговорили к наказанию — к тюрьме, возврату денег и выплате штрафа.

    Также взломаны аккаунта Трэвиса Скотта, Lil Nas X, The Weeknd, Рианны, Карди Би, Арианы Гранде и других знаменитостей.

    Некоторые звезды уже восстановили доступ к своим аккаунтам.