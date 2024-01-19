Знаменитости 19 января 2024, 13:05 Хакамада похвасталась точеной фигурой в открытом купальнике Экс-политик Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике

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Экономист, бизнес-тренер и экс-политик Ирина Хакамада похвасталась роскошным внешним видом. В Telegram-канале она опубликовала снимок в открытом купальнике.

По данным из открытых источников, Хакамада отдыхает в Таиланде. На снимке 68-летняя бизнес-тренер предстала в бейсболке, белых модных солнцезащитных очках и открытом купальнике тропической расцветки. На теле у экономиста заметны несколько татуировок, одна из которых похожа на ветвь сакуры.

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Ее декольте украсил кулон на длинной цепочке. А в руке и на голове у Хакамады расположились игуаны. Эти ящерицы стали отсылкой к символу 2024 года — дракону.

«Драконы бывают разные, энергии тоже, мы выбираем», — подписала снимок экономист.

Комментарии к публикации она закрыла. Однако под снимком Хакамада набрала более 500 эмодзи с огнем.

В сентябре 2021 года умер супруг Хакамады — Владимир Сиротинский. Он скончался на 66-м году жизни. По данным Super.ru, смерть бизнесмена связана с проблемами с сердцем.