Хайди Клум стала жертвой инопланетного эксперимента на Хэллоуин
Немецкая супермодель Хайди Клум создала новый костюм для своей традиционной вечеринки на Хэллоуин. Об этом сообщила «Газета.ru».
Хайди Клум опубликовала на личной странице в Instagram процесс подготовки наряда.
Модель надела костюм, который сделал ее жертвой эксперимента инопланетян. Наряд сделан из искусственной кожи, искусственных окровавленных мышц, проводов, прозрачного шлема и бутафорского мозга.
Вместе с ней костюм надел ее муж Том Каулитц. Он в этом году стал космонавтом.