Хайди Клум стала жертвой инопланетного эксперимента на Хэллоуин

Хайди Клум опубликовала на личной странице в Instagram процесс подготовки наряда.

Модель надела костюм, который сделал ее жертвой эксперимента инопланетян. Наряд сделан из искусственной кожи, искусственных окровавленных мышц, проводов, прозрачного шлема и бутафорского мозга.

Вместе с ней костюм надел ее муж Том Каулитц. Он в этом году стал космонавтом.