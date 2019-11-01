  • Хайди Клум стала жертвой инопланетного эксперимента на Хэллоуин

    01 ноября 2019, 12:15

    Ольга Ситникова

    Немецкая супермодель Хайди Клум создала новый костюм для своей традиционной вечеринки на Хэллоуин. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Хайди Клум опубликовала на личной странице в Instagram процесс подготовки наряда.

    Модель надела костюм, который сделал ее жертвой эксперимента инопланетян. Наряд сделан из искусственной кожи, искусственных окровавленных мышц, проводов, прозрачного шлема и бутафорского мозга.

    Вместе с ней костюм надел ее муж Том Каулитц. Он в этом году стал космонавтом.