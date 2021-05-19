Хайди Клум раскрыла подробности совместной жизни с гитаристом Tokio Hotel

Немецкая супермодель Хайди Клум рассказала, чем брак с гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцом отличается от двух предыдущих. Знаменитость призналась, что только сейчас нашла свою вторую половинку.

«Я наконец-то нашла свою вторую половинку. Я, словно большой романтик, совершаю много странных поступков, например, повсюду оставляю записки, и много делаю для него, это так прекрасно, когда твой партнер отвечает тебе тем же», — передало издание Entertainment Tonight слова 48-летней модели.

Клум призналась, что вышла замуж в третий раз. И этот брак, по ее словам, «просто прелесть». Она также рассказала, что Том Каулитц как-то подарил ей часть Берлинской стены, которая была выставлена на продажу. Монумент доставляли с помощью крана и лодки. Музыкант знал, что жена обожает скульптуры, поэтому сделал ей такой значимый подарок. Теперь стена стоит на заднем дворе их дома.

Хайди Клум и Том Каулитц поженились в 2019 году. Их разница в возрасте составляет почти 16 лет. Ранее супермодель была замужем за певцом Силом и стилистом Риком Пипино.