Хайди Клум отказались проверять на коронавирус в Калифорнии

Немецкая супермодель, судья в телешоу «Америка ищет таланты» Хайди Клум не смогла провериться на коронавирус в Калифорнии. Знаменитость сообщила в соцсетях, что у нее кашель, насморк и повышенная температура.

Из-за этого она отказалась от участия в съемках программы.

«Я плохо себя чувствую, поэтому и осталась дома, чтобы не заразить других», — заявила Клум в Instagram.

Она добавила, что с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но «его здесь просто нет».

По словам Клум, она обращалась к двум врачам в Калифорнии, но сделать тест не смог ни один из них.

«Надеюсь, это просто простуда», — заявила модель, лежа в постели.

Ранее стало известно, что коронавирус в Австралии подхватили голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Также COVID-19 обнаружили у жены канадского премьера Джастина Трюдо.

Всего в мире с начала эпидемии зарегистрировано 149 тысяч случаев заражения. Половина пациентов — 72,5 тысячи — выздоровели, 5720 пациентов умерли.

В России за последние сутки вирус обнаружили у 14 человек, общее число заболевших — 59. Несколько из них уже вылечились.