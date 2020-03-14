Хайди Клум отказались проверять на коронавирус в Калифорнии
Из-за этого она отказалась от участия в съемках программы.
«Я плохо себя чувствую, поэтому и осталась дома, чтобы не заразить других», — заявила Клум в Instagram.
Она добавила, что с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но «его здесь просто нет».
По словам Клум, она обращалась к двум врачам в Калифорнии, но сделать тест не смог ни один из них.
«Надеюсь, это просто простуда», — заявила модель, лежа в постели.
Ранее стало известно, что коронавирус в Австралии подхватили голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Также COVID-19 обнаружили у жены канадского премьера Джастина Трюдо.
Всего в мире с начала эпидемии зарегистрировано 149 тысяч случаев заражения. Половина пациентов — 72,5 тысячи — выздоровели, 5720 пациентов умерли.
В России за последние сутки вирус обнаружили у 14 человек, общее число заболевших — 59. Несколько из них уже вылечились.