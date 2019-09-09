Хабиб Нурмагомедов в третий раз станет отцом

«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего», — заявил он.

Свою личную жизнь российский боец тщательно оберегает от посторонних. Общественность до сих пор не знает, кто именно его жена. Известно, что в 2015 году у пары родилась дочь, а спустя два года — сын. Однако ни их лица, ни имена Нурмагомедов не афиширует.

Президент UFC назвал Нурмагомедова особенным бойцом Подробнее

Несмотря на это, многие пользователи Instagram поздравляют бойца с будущим прибавлением в семействе. Ему также желают не только счастья, но и дальнейших спортивных побед и достижений. В свою очередь, Хабиб поблагодарил всех за поддержку и теплые слова.

«Спасибо большое всем, кто болел, переживал и молился за нашу команду, на этот раз поддержка была на другом уровне, я искренне благодарю каждого», — написал он в своем профиле.

В субботу, 7 сентября, Хабиб одержал победу во время поединка с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Таким образом, российский спортсмен подтвердил свой чемпионский титул, который получил в легком весе еще в апреле 2018 года.

В октябре прошлого года за звание чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов сражался с ирландцем Конором Макгрегором. Он одержал над противником победу в четвертом раунде, сохранив свой титул. Именно тот бой принес Хабибу Нурмагомедову широкую известность.