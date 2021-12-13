Хабиб Нурмагомедов серьезно побеседовал с братом после скандала в аэропорту

Спортсмен Хабиб Нурмагомедов заявил, что после скандала в аэропорту Махачкалы, где пострадал полицейский, серьезно поговорил с его участником — родным братом Усманом. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Разбирался СК — я не лез, никого не просил. Каждый должен отвечать за свои поступки, будь то Хабиб, или Никита Нагорный, или Усман. Поверьте, Следственный комитет Хабиба Нурмагомедова с ним серьезно поговорил», — заявил российский боец.

В середине ноября Усман Нурмагомедов вместе с другом Камалом Идрисовым приехал в аэропорт Махачкалы на машине, чтобы улететь в Москву. За рулем был Идрисов. Друзья хотели проехать в зону с запретом на движение частных машин, сбили сотрудника полиции на КПП и сели в самолет. В Шереметьево их задержали и отправили обратно в Махачкалу на следующий день. После происшествия правоохранители завели уголовное дело.

Позднее стало известно, что Усман Нурмагомедов проходит по данному инциденту официально как свидетель.