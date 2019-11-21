  • Хабиб Нурмагомедов рассказал, где и когда планирует провести следующий бой

    21 ноября 2019, 20:40

    Ирина Нагайникова

    Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о вероятности встречи с американцем Тони Фергюсоном в Нью-Йорке в апреле 2020 года, сообщил ТАСС.

    Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке

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    Хабиб рассказал о предстоящем бое во время встречи со студентами в Ташкенте.

    «В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле», — заявил Нурмагомедов.

    «Газета.ru» напомнила, что в Лас-Вегасе боец победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона. Однако после окончания поединка Нурмагомедов покинул октагон и вступил в драку с представителем команды ирландского бойца. В результате Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) оштрафовала Нурмагомедова на сумму 500 тысяч долларов, а также дисквалифицировала на срок девять месяцев.

    Ранее российский боец поделился в своем Instagram-аккаунте, что хотел бы провести бой в Африке.