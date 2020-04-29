Хабиб Нурмагомедов призвал дагестанцев оставаться дома

Спортсмен решил высказаться о ситуации с коронавирусом в регионе. Он поделился своим мнением с Интернет-пользователями на личной странице в Instagram.

«Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако, наша халатность к советам и просьбам врачей, в купе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет», — отметил Нурмагомедов.

Он обратил внимание на смертельную опасность болезни. Боец призвал граждан оставаться дома, чтобы «снизить нагрузку на врачей и больницы».

«Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды», — подчеркнул участник UFC.